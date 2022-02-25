شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى سوء الأحوال الجوية فى المران الأخير قبل مواجهة صن داونز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى صورا من تدريبات الفريق مساء اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء غد السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي تحدى فيها اللاعبين سوء الأحوال الجوية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر صور تدريبات اللاعبين وكتبت "لقطات من تدريب الأهلي الرئيسي استعدادًا لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا"، وسرعان ما حصدت الصور الكثير من التعليقات من قبل جمهور القلعة الحمراء.



تدريبات لاعبي الاهلى اليوم



تدريبات لاعبي الأهلى



جانب من تدريبات الاهلى اليوم



تدريبات الاهلى

الأهلي تعادل سلبيًا فى الجولة السابقة من دور المجموعات مع الهلال السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، وحقق صن داونز النتيجة ذاتها أمام المريخ، يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تساوى المريخ مع الأهلي والهلال السوداني عند رصيد نقطة واحدة، وتأجلت مباراة الأهلى والمريخ في الجولة الأولى بسبب انشغال المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.