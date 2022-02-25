"حالته مبشرة".. مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي موقف عودة بانون للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، الحالة الصحية بشأن المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر، بعد ابتعاده عن المشاركة خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وقال المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365"، إن النتائج الأولية مبشرة بعد الفحوصات التي خضع لها بانون، حيث خضع المدافع المغربي لفحوصات طبية مكثفة خلال يومي الأربعاء والخميس لتحديد موقفه من العودة للتدريبات.

وأضاف المصدر - الذي فضّل عدم إعلان اسمه - أن الجهاز الطبي أرسل الفحوصات لأحد المختصين لحسم موقف بانون.

وشدد المصدر، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بجانب مسئولي القلعة الحمراء، يسعون لتأمين بانون بأقصى قدر ممكن، لافتًا إلى أن ليس هناك تعجلاً لعودة اللاعب للتدريبات حتى الاطمئنان على حالته بشكل كامل، وعدم وجود أي تأثير على القلب والرئة.

وأوضح المصدر، أن موسيماني ينتظر تقريرًا شاملًا من الجهاز الطبي عن الفحوصات التي خضع لها بانون علي مدي اليومين الماضيين ورأي المختصين النهائي في ذلك.

وأنهى المصدر، حين يمنح الجهاز الطبي الموافقة علي عودة بانون للتدريبات سوف يتم تخصيص برنامج بدني لتأهيلة خاصة مع غيابة لفترة تتخطي 6 أسابيع عن الملاعب.

وكان الجهاز الطبي بالأهلي قد منح بانون راحة سلبية بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها على هامش مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الأفريقية التي اقيمت مؤخرًا بالكاميرون، وجود تأثير ومضاعفات من إصابته بفيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز المقرر لها التاسعة من مساء غدٍ باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.