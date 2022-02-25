فيوتشر يقفز للمركز السادس بهدف في مرمى المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق فيوتشر فوزًا صعبًا أمام نظيره المقاولون العرب، بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وسجل ناصر ماهر هدف لفريق فيوتشر في الدقيقة 34 ولكن ألغاه الحكم بداعِ التسلل، قبل أن يُسجل زميله محمد رضا هدف فريقه الوحيد في المباراة بالدقيقة 81.

ورفع فيوتشر بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 15 ليقفز للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري بدلاً من العاشر، فيما توقف رصيد المقاولون عند النقطة 8 في المركز 15.

ملخص المباراة:

ومرر لاعب فيوتشر ناصر ماهر كرة في الدقيقة 13 لزميله أحمد رفعت على يسار الملعب الذي حصل على الكرة وراوغ مدافعي المقاولون ولكن تصدى لتسديدته حارس مرمى الذئاب وأبعدها ركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

ووصلت الكرة في الدقيقة 15 لعمرو كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر على يمين الملعب ليُنفذ مراوغة جيدة لمدافع المقاولون العرب ثم يتقدم بالكرة داخل منطقة الجزاء ليمررها لزميله أحمد رفعت الذي سكنت تسديدته هذه المرة الشباك من الخارج.

ووصلت الكرة في الدقيقة 20 للاعب فيوتشر أحمد رفعت على يسار الملعب ولكن استخلصها دفاع المقاولون منه.

وردّ محمد سالم لاعب المقاولون بهجمة في الدقيقة 22 من يمين الملعب ولكن عرضيته لم يُقابلها أي زميل له داخل منطقة جزاء فيوتشر ليُبعدها الدفاع.

وتبادل لاعبا فيوتشر جوناثان وأحمد عاطف الكرة على حدود منقطة جزاء المقاولون العرب قبل أن يُسدد جوناثان الكرة بجانب القائم الأيسر لحارس المقاولون.

وحصل المقاولون في الدقيقة 26 على ركلة حرة مباشرة من يمين الملعب حولها لاعبه عماد فتحي داخل منطقة جزاء فيوتشر ليُبعدها الدفاع لتصل للاعب فيوتشر أحمد رفعت ولكن يرتكب ضده باسم علي مخالفة على حدود منطقة جزاء المقاولون من ناحية اليسار.

وأشهر حكم اللقاء على إثر المخالفة في الدقيقة 27 بطاقة صفراء للاعب المقاولون باسم علي ونفذ رفعت المخالفة داخل منطقة جزاء الذئاب ولكن أبعدها الدفاع، قبل أن يرد لاعب المقاولون عماد حمدي بركلة حرة مباشرة من يمين منطقة جزاء فيوتشر ولكن أبعدها الدفاع.

وتقدم نادي فيوتشر في الدقيقة 33 بهدف أول بعد مهارة وتقدم رائع من عمر كمال عبدالواحد الذي تبادل الكرة مع زميله أحمد عاطف الكرة على منطقة جزاء فيوتشر قبل أن يُسدد الكرة في المرمى ولكن تصدى لها الحارس فعادت لزميله ناصر ماهر الذي أسكن الكرة الشباك.

ولكن عاد الحكم وألغى الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو بداعِ وجود تسلل على لاعب فيوتشر ناصر ماهر في الدقيقة 34.

وحصل فيوتشر في الدقيقة 45+2 على مخالفة من يمين الملعب نفذها جوناثان ولكن في يد حارس مرمى المقاولون العرب.

وحصل فيوتشر على ركلة ركنية من يمين الملعب أرسلها لاعبه أحمد رفعت ولكن أمسك بها حارس المقاولون الذي حصل على خطأ لصالحه بعد تدخل لاعب فيوتشر العربي بدر ضده لتعطيل بناء الهجمة في الدقيقة 48.

ووصلت الكرة في الدقيقة 52 للمهاجم الموريتاني بصفوف المقاولون مامادو داخل منطقة جزاء فيوتشر ولكنه سدد الكرة أعلى المرمى.

وتوقف اللعب في الدقيقة 53 بعد سقوط لاعب فيوتشر العربي بدر في منتصف الملعب بعد كرة مشتركة مع لاعب المقاولون.

وحصل فيوتشر على مخالفة على حدود منطقة جزاء المقاولون سددها أحمد رفعت في الدقيقة 62 ولكنها ارتطمت في الحائط البشري وسط مطالبات من لاعبي فيوتشر بركلة جزاء بداعِ لمسها يد لاعبي الحائط البشري.

وسدد أحمد رفعت في الدققة 64 كرة وصلته من زميله جوناثان داخل منطقة جزاء المقاولون ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس المقاولون.

وكاد مصطفى البدري يُسجل الهدف الأول لفيوتشر في الدقيقة 81 ولكن تصدى القائم الأيمن لحارس المقاولون العرب لتسديدته.

وأرسل لاعب فيوتشر ناصر ماهر كرة طولية في الدقيقة 84 حولها محمد رضا برأسه هدفًا بمرمى المقاولون العرب.

وحصل المقاولون العرب على ركلة حرة مباشرة أمام منطقة جزاء فيوتشر في الدقيقة 90+5 أرسلها داخل المنطقة كادت تُباغت الدفاع ولكن أُبعدت في النهاية.