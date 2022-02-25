الشناوي: نحترم صنداونز.. والجمهور يمنحنا دفعة كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

عبر محمد الشناوي حارس مرمى وقائد النادي الأهلي عن احترام فريقه لمنافسه الجنوب إفريقي صنداونز.

ويحل صنداونز ضيفا على النادي الأهلي في استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة :"المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، نتمتع بكامل تركيزنا، ومستعدون بكل قوة للمباراة".

وأضاف الشناوي :"صنداونز فريق كبير ونمنحه كل الاحترام، نتحدث كلاعبين كبار وأصحاب خبرات مع اللاعبين الشباب في الفريق لمساعدتهم".

وأنهى الشناوي :"واجهنا ضغط كبير في عدد المباريات في الفترة الأخيرة، لكن هذه ليست مشكلة بالنسبة لنا، الآن نحظى بدعم الجمهور في المباراة المقبلة، وسيمنحنا ذلك دفعة كبيرة، نسعد بحضورهم خلفنا في الملعب".