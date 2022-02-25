مدرب صنداونز: الأهلي خططه لا تتغير كثيرًا.. ولم نفقد أنيابنا في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب إفريقي، إن فريقه لم يفقد أنيابه خلال آخر عامين في أفريقيا كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن الفريق حاليا يختلف عن السابق وقت تولي بيتسو موسيماني قيادته فنيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة أمام صنداونز، في إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقل موكوينا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي:"انتظر مباراة الغد بفارغ الصبر وانا سعيد الآن في القاهرة، ولا أوافق على القول بأن صنداونز فقد انيابه في آخر عامين داخل قارة أفريقيا"

وأضاف: "موسيماني على دراية تامة بصنداونز، وهناك اختلافات بين صنداونز الآن وبين وقت تواجد موسيماني علي رأس قيادته".

وتابع:" ليس كل التفاصيل عن فريقي موجودة مع موسيماني، فهو لديه خبرات كافية في التعامل مع مواجهات صنداونز".

وأكمل: "لدي أمور كثيرة استطيع أن أقدمها في مباراة الغد، وشاهدت ١٠ مباريات للأهلي مؤخرا في مختلف البطولات لأنه لعب مباريات كثيرة في وقت قليل".

واستطرد: "الأهلي خططه لا تتغير كثيرا، فقط تغيير لاعب مثل محمد عبد المنعم في تشكية الأهلي لكن رامي ربيعة اكثر لاعب لديه خبرة".

وواصل: الفريق لديه خبرات أيضا مثل معلول وديانج بجانب بيرسي تاو ومحمد شريف، فالفريق لديه حلول كثيرة خلف المهاجمين مثل احمد عبد القادر لأنخ لاعب مميز جدا".

وتم مدرب صنداونز تصريحاته:"قمنا بكل كل تحضراتنا لمباراة الغد أمام الأهلي لأننا نريد الفوز به".