برشلونة يواجه غلطة سراي في ثمن نهائي الدوري الأوروبي

أوقعت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي برشلونة الاسباني أمام فريق غالاطة سراي التركي.



وتأهل غالاطة سراي إلى ثمن نهائي المسابقة القارية بعدما حسم صدارة المجموعة الخامسة بـ 12 نقطة، بينما تأهل برشلونة على بفوزه على نابولي الإيطالي في تصفيات الملحق، بعد أن ودع منافسات دوري أبطال أوروبا.



وسحبت القرعة في مدينة زيوريخ السويسرية وأسفرت عن عدة مواجهات قوية وأخرى متوازنة بين الفرق الـ 16 المتأهلة.



وسيُلاقي حامل اللقب إشبيلية الإسباني، وست هام يونايتد الإنكليزي في أبرز تلك المواجهات، في حين يواجه أتلانتا الإيطالي خصمه باير ليفركوزن الألماني.



وتقام مباريات الذهاب يومي 9 و10 آذار/ مارس القادم، فيما ستكون مواجهات العودة يوم 17 من ذات الشهر.



وجاءت المواجهات الثمانية كالآتي:



إشبيلية الإسباني - وست هام يونايتد الإنكليزي

برشلونة الإسباني - غلطة سراي التركي

غلاسكو رينجرز الأسكتلندي - سرفينا زفيزدا الصربي

سبورتينغ براغا البرتغالي - موناكو الفرنسي

بورتو البرتغالي - ليون الفرنسي

أتالانتا الإيطالي - باير ليفركوزن الألماني

لايبزيغ الألماني - سبارتاك موسكو الروسي

ريال بيتيس الإسباني - آينتراخت فرانكفورت الألماني



(وكالات)