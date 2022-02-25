الامارات | روبليف ينجو من مصيدة البولندي هوركاتش.. ويبلغ نهائي "تنس دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن روبليف ينجو من مصيدة البولندي هوركاتش.. ويبلغ نهائي "تنس دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عانى المصنف السابع عالمياً الروسي اندريه روبليف لتجاوز عقب منافسه البولندي هوبرت هوركاتش المصنف 11 على العالم، عقب الفوز الصعب الذي حققه روبليف بمجموعتين لمجموعة (3-6 و7-5 و7-6)، في مباراة جمعتهما اليوم في نصف النهائي لبطولة "سوق دبي الحرة" لتنس الرجال، المقامة على ملاعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود، ويسدل الستار عن نسختها الـ 30 يوم غدٍ، وتبلغ جوائزها 2.9 مليون دولار. واحتاج روبليف إلى ساعتين 25 دقيقة لإقصاء البولندي هوركاتش، والتأهل إلى نهائي "تنس دبي" للمرة الأولى في مسيرته.

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