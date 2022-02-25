الامارات | تألق فرسان العين في "الإسطبلات الخاصة" للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تألق فرسان العين في "الإسطبلات الخاصة" للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر فرسان اسطبلات العين على المركزين الأول والثاني، في سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، بمشاركة 146 فارساً وفارسة، والذي أقيم اليوم بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة. وأحرز المركز الأول الفارس الاورجوياني والتر هيرنانديز على صهوة "اس ام ريال" لإسطبلات العين بزمن 3:55:49 ساعة، تلاه في المركز الثاني مواطنه ورفيقه في الإسطبل فيبر بيريز على صهوة "اتش سي شكيرة" مسجلاً ً 3:55:59 ساعة.

وحلت في المركز الثالث الفارسة البرازيلية مونيكا بينتو على صهوة "فرانسيس كايا" لمزرعة العبار، وسجلت زمناً وقدره 4:01:47 ساعة. وعقب ختام السباق، توج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الامارات للفروسية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، وكيم اليوت مدير مضمار أبوظبي للفروسية.

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