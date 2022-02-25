شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى المغرب والقنصل العام يزوران بعثة الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السفير ياسر عثمان سفير مصر فى المغرب، وأحمد مبارك القنصل العام على زيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المتواجدة بالدار البيضاء من أجل الاطمئنان على البعثة والتأكيد على تلبية كافة متطلباتها وتفقد أحوال الفريق قبل مباراة الوداد المغربي.

وكان فى استقبال السفير أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة واللواء مصطفى هدهود نائب رئيس النادى، أعضاء المجلس علاء مقلد وجمال عبد الحميد والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية بالنادي.

ويلتقي الزمالك مع الوداد المغربي غدا السبت فى التاسعة مساءً باستاد المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى المغرب الأربعاء الماضي استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه .

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه - سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر.