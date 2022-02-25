شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتخفيض وزن أحمد نبيل مانجا لاعب الاتحاد السكندرى 3 كيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى أحمد نبيل "مانجا" لاعب الاتحاد السكندري لتخفيض وزنه 3 كيلو عقب ظهوره فى المباريات الأخيرة بشكل زائد، وأكد اللاعب أن هذه الزيادة جاءت خلال فترة الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، مشيرا إلى أنه يخوض حالياً برنامجا تأهيليا وبدنيا قويا من أجل استعادة لياقته الفنية والبدنية.

وكانت مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا التى أقيمت يوم 20 ديسمبر الماضي ضمن مباريات الجولة الـ7 من الدوري الممتاز قد شهدت إصابة أحمد نبيل مانجا، لاعب زعيم الثغر، حيث أصيب بعد مرور 20 دقيقة من زمن الشوط الأول، مما أدى إلى خروجه ونزول فوزي الحناوي بدلاً منه.

وعقب خروج مانجا تم نقله إلى المستشفى عن طريق سيارة الإسعاف، وذلك بعد تعرضه لالتواء شديد في كاحل القدم كتشخيص ابتدائي، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي طوال الفترة الماضية قبل أن يعود للتدريبات ثم المباريات.