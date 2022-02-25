شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 4 أهداف تزين مشاركات الفراعنة فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم نجاحه الكبير على مستوى أفريقيا، إلا أن ذلك النجاح لا ينعكس على مشاركات منتخب مصر فى بطولة كأس العالم، حيث سجل المنتخب الوطنى أربعة أهداف فى كأس العالم خلال الثلاث مناسبات التى تواجد خلالها الفراعنة بالمونديال، والتى بدأت عام 1934 بإيطاليا ثم 1990 بإيطاليا وأخيرا 2018 بروسيا.

الأهداف الأربعة للفراعنة سجل نصفها الجناح التاريخي لمنتخب مصر، عبد الرحمن فوزي، خلال المباراة الوحيدة التى لعبتها مصر فى مونديال 1934 أمام منتخب المجر، وخسرها الأول بأربعة أهدافٍ مقابل هدفي فوزي.

مشاركة مصر الأولى كانت فى مونديال 1934 في إيطاليا، ليكون أول منتخب عربي في التاريخ يشارك فى بطولة كأس العالم، لكنه ودع البطولة من الدور الأول، وانتظر "الفراعنة" حتى عام 1990 لتسجيل المشاركة الثانية في المونديال، والتي خرج فيها أيضًا من الدور الأول، أما آخر مشاركة والتي كانت في مونديال روسيا 2018، فلم تكن أفضل حالًا من المشاركتين السابقتين.

وفى كأس العالم 1990 سجل مجدي عبد الغنى أول هدف مصرى مصور والذى جاء فى شباك منتخب هولندا فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 .

وفى كأس العالم 2018 سجل محمد صلاح رابع أهداف مصر المونديالية من خلال ركلة جزاء فى شباك روسيا، فى المباراة التى خسرها الفراعنة 3-1.