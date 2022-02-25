شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك والوداد فى دوري أبطال أفريقيا قبل صدام الدار البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نادي الزمالك مشواره فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يصطدم بالوداد البيضاوي المغربي فى لقاء لا يقبل التهاون من قبل لاعبي الفريق الأبيض، خاصة بعد السقوط فى فخ التعادل خلال أول جولتين من دور المجموعات أمام بترو أتليتكو وساجرادا، وتقام مباراة الزمالك والوداد البيضاوي فى التاسعة مساء السبت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

مشوار الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

نجح الزمالك في التأهل إلى دور المجموعات بدورى الأبطال عقب تغلبه على فريق توسكر الكينى بطل الكينيا فى دور الـ32 بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين، بعدما حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة هدف دون رد، قبل أن يكرر الفوز بأربعة أهداف في القاهرة.

وفي دور المجموعات افتتح الزمالك مشواره بالتعادل على أرضه أمام بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل خارج الديار مع ساجرادا الأنجولي سلبياً.

مشوار الوداد

نجح الوداد البيضاوي المغربي في التأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على فريق هارتس أوف أوك الغاني بنتيجة 6-1 في مباراة الإياب، فيما كان الفريق المغربي قد خسر فى مباراة الذهاب بنتيجة 1/0.

وفي دور المجموعات فاز الوداد بثلاثية نظيفة في اللقاء الأول على ساجرادا الأنجولي، قبل أن يخسر أمام بترو أتليتكو بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا برصيد نقطتين حصدهما من التعادل في مباراتين أمام بترو أتلتيكو وساجرادا بينما جاء في الصدارة بترو أتلتيكو برصيد 4 نقاط والوداد المغربى في المركز الثانى برصيد ثلاث نقاط بينما تذيل ساجرادا المجموعة برصيد نقطة وحيدة.