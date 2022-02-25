شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المقاولون وفيوتشر فى الجولة العاشرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل ذئاب الجبل الذى يستعد لمواجهة نظيره فيوتشر، فى المباراة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي بعد قليل ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: أحمد العربي في حراسة المرمى، باسم علي، محمود عزت، محمد سمير، أمير عابد، محمد مجلي، عماد فتحي، أحمد عفيفي، محمد سالم، لويس إدوارد أمادو نياص.

وعلى دكة البدلاء: حسن الشامي، محمود عبد العزيز زيزو، فادي نجاح، أحمد عبد العزيز، كريم مصطفى، عبد الرحمن جبنة، عبد الله ياسين، أحمد داوودا، أحمد علي.

كما أعلن علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، تشكيل فريقه والذى جاء كالتالي: : محمود حمدي، محمود مرعي، مروان صحراوي، ناصر ماهر، جوزيف جوناثان، أحمد رفعت، أيمن الصفاقسي، كريم نيدفيد، عمر كمال عبد الواحد، أحمد عاطف، وعربي بدر.

ويدخل نادى فيوتشر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الأهلى بهدفى ناصر ماهر ومحمد فاروق في الجولة الماضية، جعلته في المركز العاشر برصيد 12 نقطة جمعها من 9 مباريات، فاز في ثلاثة مواجهات وتعادل في ثلاث وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبل 9 أهداف.