شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخوض مرانه الرئيسي باستاد الشهداء استعداداً لمواجهة أوتوهو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق المصري مرانه الرئيسي بالكونغو الديمقراطية استعداداً لخوض مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشرة، والتي تجمع المصرى بنظيره فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل والمقرر إقامتها باستاد الشهداء فى كينشاسا فى السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

وكانت بعثة النادي المصري قد وصلت أمس، إلى عاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، في رحلة طويلة تخللها ترانزيت بأثيوبيا، قبل أن تستأنف الرحلة إلى الكونغو، حيث خضع اللاعبين فور وصولهم إلى تدريبات استشفائية للتخلص من إرهاق السفر.

ويترأس البعثة حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 38 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات ، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، أحمد شوشة ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم لعيوني ،كريم علاء، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.

ويحتل النادي المصري صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع القطن الكاميروني خارج الديار، ثم الفوز على مازيمبي بالإسكندرية بهدفين دون رد، بينما يحتل مازيمبي المركز الثاني بثلاث نقاط، والقطن الكاميروني في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل أوتوهو المجموعة برصيد نقطة واحدة.