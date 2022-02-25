شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفع الحمل البدنى للاعبين قبل مواجهة مصر المقاصة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته عصر اليوم علي ملعب "عبد الرحمن أنوس" باستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة مطلع مارس المقبل فى إطار الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل على مجموعة من الوحدات البدنية منها تدريبات سرعات وفق توقيتات محددة بجانب القفز عبر الحواجز من أجل الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين، كما تطرق المران لتدريبات خططية متنوعة.

وخصص الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم تدريبات حول سبل تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الماضية سعيًا لتلافيها في المواجهات المقبلة ، كما خاض حراس المرمي تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم سيد توفيق حول كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات بعيدة المدي.

واختتم المران بتقسيمة وسط تعليمات فنية مستمرة من الجهاز الفني للوقوف علي مدي إستيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها.