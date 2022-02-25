الامارات | مانشستر يونايتد يعلن الانسحاب من عقد رعاية مع شركة روسية

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يعلن الانسحاب من عقد رعاية مع شركة روسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم إنه انسحب من عقد رعاية مع الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) بعد أن غزت القوات الروسية أراضي الجارة أوكرانيا. وقال متحدث باسم النادي "في ضوء الأحداث الجارية في أوكرانيا قررنا الانسحاب من اتفاق الرعاية مع إيروفلوت. نتفهم قلق جمهورنا حول العالم ونقدم الدعم والتعاطف إلى من تأثروا بالأحداث".

وبعد الغزو منعت بريطانيا إيروفلوت من الهبوط في مطاراتها بعد سحب ترخيص عمل الشركة في بريطانيا. وكان يونايتد ارتبط بعقد رعاية مع الخطوط الروسية في 2013 بعد انتهاء الشراكة مع الخطوط التركية. وانتقدت الكثير من الهيئات والمؤسسات الرياضية روسيا لغزوها أوكرانيا المجاورة وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في وقت سابق اليوم حرمان مدينة سان بطرسبرج الروسية من استضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 28 مايو أيار المقبل وقرر نقل المباراة إلى باريس بينما ألغت فورمولا 1 سباق جائزة روسيا الكبرى المقرر في سبتمبر أيلول.

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