الامارات | إلغاء جائزة روسيا الكبرى للفورمولا واحد على خلفية "غزو أوكرانيا"

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء جائزة روسيا الكبرى للفورمولا واحد على خلفية "غزو أوكرانيا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مروّج بطولة العالم للفورمولا واحد اليوم إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى المقررة في سوتشي في 25 سبتمبر المقبل، على خلفية غزو أوكرانيا. وجاء في بيان تم نشره "ناقشت مساء أمس الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات فيا والفرق موقف رياضتنا، وتوصلنا إلى استنتاج، مع الأخذ في الاعتبار رأي جميع أصحاب المصلحة، أنه من المستحيل تنظيم جائزة روسيا الكبرى في ظل الوضع الحالي". وتابع "نتابع التطورات في أوكرانيا بحزن شديد وبذهول ونأمل في التوصل إلى حلّ سريع وسلميّ للوضع الراهن".

ويأتي قرار مجموعة "ليبرتي ميديا" الأميركية مالكة الحقوق التجارية للفئة الاولى غداة مطالبة العديد من السائقين بالغاء السباق، بينهم حامل اللقب سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن والالماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات أعوام 2010 و2011 و2012 و2013. وعبّر فيتل سائق ريد بول وفيراري السابق وأستون مارتن الحالي عن غضبه مما يحصل خلال مؤتمر صحافي على هامش التجارب في برشلونة التي تسبق انطلاق العام الجديد، قائلاً "من الرهيب رؤية ما يحصل. بالنسبة لي، رأيي هو أني لا يتوجب عليّ الذهاب، لن أذهب".

وتعبيراً عن الاعتراض لغزو أوكرانيا، عمد فريق هاس الأميركي والممول روسياً خلال اليوم الأخير من تجارب برشلونة الى ازالة الالوان الروسية لداعمه الرئيسي أورالكالي، وهي مجموعة متخصصة في مادة البوتاس. وقدّم هاس الذي يعتمد على سيارته الالوان الأزرق والأبيض والأحمر تيمناً بالعلم الروسي، كسوة بيضاء بسيطة من دون العلامة التجارية للراعي الرئيسي.

وأوضح مدير الفريق الإيطالي-الاميركي غونثر شتاينر اليوم أنه سيتم الإعلان عن قرار في الأسبوع المقبل بشأن مستقبل التعاون طويل الأمد بين هاس وأورالكالي، مضيفاً أن الفريق لم يتأثر في الوقت الحالي بالعقوبات الغربية ضد روسيا. ويشغل رجل الأعمال الروسي دميتري مازيبين، والد سائق هاس نيكيتا، منصب المدير غير التنفيذي في أورالكالي.

وأضاف شتاينر أن مستقبل السائق نيكيتا غير مضمون بسبب تطورات الوضع، علماً أن الألماني ميك شوماخر، نجل أسطورة الفورمولا واحد ميكايل، يدافع أيضاً عن ألوان الفريق للعام الثاني توالياً. وادرج سباق جائزة روسيا الكبرى ضمن روزنامة بطولة العالم للمرة الأولى في عام 2014، مع اختيار مدينة سوتشي للاستضافة، علماً أن الاخيرة سبق لها أن احتضنت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العام ذاته. وكان من المقرر أن تستقبل سوتشي النسخة الأخيرة من السباق عام 2022، قبل أن تحصل مدينة سانت بطرسبورغ على شرف الاستضافة في عام 2023.

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