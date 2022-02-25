الامارات | التشيكي فاشيك بطلا لجولة "إكسبو 2020 دبي" في طواف الإمارات (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن التشيكي فاشيك بطلا لجولة "إكسبو 2020 دبي" في طواف الإمارات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز التشيكي ماتياس فاشيك دراج فريق غازبروم بالمرحلة السادسة، جولة "إكسبو 2020 دبي" لطواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والذي امتدت مسافته إلى 180 كيلومتراً. وجاء فاشيك في المركز الأول بعدما سجل زمنا قدره 3:58:10 ساعات وهو أصغر دراج يفوز بمراحل النسخة الرابعة لطواف الإمارات حتى الآن، بينما جاء الفرنسي بول لابيرا دراج فريق "أي جي سيتروان" في المركز الثاني، وجاء الروسي ديميتري ستراخوف دراج فريق غازبروم في المركز الثالث.

وبنهاية المرحلة السادسة، نجح السلوفيني تادي بوغتشار (فريق الإمارات) في الاحتفاظ بصدارة الترتيب العام والقميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة لمتصدر الطواف بالزمن، بفارق أربع ثوان عن الإيطالي فيليبو جانا (إينيوس) وجاء الروسي ألكسندر فلاسوف في المركز الثالث، بفارق 14 ثانية عن بوجاتشر، ورابعاً البريطاني آدم ياتس (اينوس) بفارق 17 ثانية، وحل الأمريكي نيلسون باوليس دراج فريق أي أف أديكايشن" في المركز الخامس، والبرتغالي جواو ألميدا دراج فريق الإمارات في المركز السادس.

واحتفظ غاسبر فيليبسن بالقميص الأخضر برعاية وكالة التجارة الإيطالية، للمرحلة السادسة على التوالي، لمتصدر الطواف بالنقاط، واقترب من التتويج بالقميص بعد أن رفع رصيده إلى 76 نقطة، واحتل الروسي ديميتري ستراخوف (غازبروم) في المركز الثاني بـ69 نقطة وتادي بوغاتشار في المركز الثالث بـ34 نقطة.

واحتفظ تادي بوغاتشار بالقميص الأبيض برعاية نخيل بزمن قدره 22:18:02 ساعات، بفارق 30 ثانية عن زميله جواو ألميدا و49 ثانية عن النرويجي أندرياس ليكنيسوند دراج فريق "دي أس أم".

وفاز الروسي ديميتري ستراخوف (غازبروم) بالقميص الأسود، برعاية طيران أبوظبي، بـ57 نقطة بفارق 35 نقطة عن زميله بافيل خوشيتكوف الذي حل ثانيا وجاء الإيطالي أليساندرو تونيلي في المركز الثالث بـ19 نقطة.

ويختتم الطواف غداً بالمرحلة السابعة والأخيرة «مرحلة مبادلة» - الشريك الوطني، ولمسافة 148 كم، وهي ثاني أصعب مراحل السباق وتعد مرحلة جبلية كلاسيكية، وتشهد تحدياً كبيراً بين الدراجين لصعود قمة جبل حفيت الذي يقع على ارتفاع 1025 متراً فوق سطح البحر، وبميول خلال مسار السباق تصل إلى نسبة 10% ومتوسط انحدار يبلغ 5.4%، كما يمر السباق خلال المرحلة الأخيرة عبر أبرز معالم مدينة العين، مثل جامعة الإمارات، قصر المويجعي، حديقة الحيوانات، القطارة، الهيلي، المبزرة الخضراء، وصولاً إلى قمة جبل حفيت.

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