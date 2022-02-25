الامارات | "ديربي الساحل الشرقي" في واجهة مباريات دوري الدرجة الأولى الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن "ديربي الساحل الشرقي" في واجهة مباريات دوري الدرجة الأولى الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبرز "ديربي الساحل الشرقي"، بين دبا والفجيرة، في واجهة مباريات الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى، التي تنطلق، السبت، وتشهد إلى جانب لقاء دبا والفجيرة، أربع مباريات ساخنة أخرى، تجمع الرمس ومسافي، العربي وسيتي، البطائح وجلف إف سي، وحتا والجزيرة الحمراء، على أن تستكمل الجولة الأحد، بمباراتي الحمرية والذيد، والتعاون ومصفوت.

ويعود العربي المتصدر برصيد 50 نقطة إلى ملعبه، لاستقبال سيتي في مباراة تجمع صاحب المركز الأول بالأخير، وقد تبدو مهمة "المضيف" سهلة على الورق، لكن ربما يختلف الأمر في أرضية الملعب.

ويبحث العربي، الذي يعيش نشوة السعادة بالانتصارات المتتالية والصدارة، عن فوز جديد يبقيه في المركز الأول، تحوطا لانتصار منافسه المباشر دبا، فيما يفكر الإنجليزي ميسون ماكليلاند، مدرب الضيوف، في تحقيق مفاجأة بقيادة فريقه للفوز على العربي، ولسيتي ست نقاط في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب دبا، سيكون دياغو هداف الدوري ورفاقه، أمام اختبار صعب، في مواجهة الجار الفجيرة، ورغم أن الكفة تميل لصالح وصيف جدول الترتيب، فإن لقاءات "الديربي" تغرد خارج سرب الاحتمالات والتوقعات.

ويدرك دبا أن المباراة طريق لاتجاه واحد، فمن يرغب في الصعود عليه تفادي التعثر في الأمتار الأخيرة، من جانبه فالفجيرة يرغب في تذوق شهد الفوز بالديربي، والتفوق على ثاني الترتيب للتقدم خطوة في جدول الترتيب، ولدبا 49 مقابل 30 للفجيرة السابع.

ويعول البطائح "الرابع" برصيد 40 نقطة، على مباراة اليوم أمام جلف إف سي "الثامن" بـ21 نقطة، ليبلغ النقطة 43 ويصعد للمركز الثالث في غياب دبا الحصن، 41 نقطة، عن الجولة، على أمل تلقي أخبار سارة من ملعب العربي أو ملعب دبا، أما جلف إف سي، ثامن الترتيب برصيد 21 نقطة، فيرغب بدوره العودة لطريق الانتصارات كهدف يرفض التنازل عنه.

ويطمح حتا، "السادس" برصيد 31 نقطة، إلى كسب جولة اليوم أمام الجزيرة الحمراء، العاشر بـ17 نقطة، والاستمرار في الانتصارات، والاقتراب من المركز الخامس، الذي يحتله الحمرية برصيد 37 نقطة، فيما يرغب الجزيرة الحمراء في التعويض، بعد أن خسر في الدقائق الأخيرة من العربي في آخر جولة.

ويدخل طرفا "ديربي رأس الخيمة"؛ الرمس الرابع عشر برصيد 11 نقطة، ومسافي الحادي عشر بـ15، لقاءهما بطموح الحصول على النقاط الثلاث، فالفريقان بحاجة للفوز، بعد أن انقادا للخسارة في الجولة 20 أمام مصفوت والبطائح.

مباريات الجولة 21

السبت 26 فبراير:

الرمس – مسافي، 17:25

دبا – الفجيرة، 17:25

حتا – الجزيرة الحمراء، 17:30

البطائح – جلف إف سي، 17:30

العربي – سيتي، 17:30

الأحد 27 فبراير:

التعاون – مصفوت، 17:25

الحمرية – الذيد، 17:30

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