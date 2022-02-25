الامارات | عيسى درويش يصطاد سمكة بوزن 38 كلغ ويخطف الأضواء في "دبي لصيد الأسماك"

شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى درويش يصطاد سمكة بوزن 38 كلغ ويخطف الأضواء في "دبي لصيد الأسماك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار يوم غد على منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك 2022، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في الموسم 2021-2022.

وكانت الجولة الأولى التي انطلقت الأربعاء الماضي بمشاركة ما يصل الى 60 متسابقا، شهدت تألقا لافتا لعيسى درويش المري في اليوم الثاني من أيام الجولة الأولى بعدما حصل على صيد ثمين في بحر الخليج العربي باصطياده سمكة سكل (كوبيا) بوزن 38.3 كلغ وطول 148 سم ليتصدر المشهد في هذه الفئة قبل موعد الختام المرتقب الليلة.

وفي نفس المسابقة نجح إسحاق المرزوقي في اصطياد سمكة وزن 23.50 كلغ وطول 123 سم محتلا المركز الثاني، فيما حصل محمد سلطان بن شاهين على سمكة وزن 21.85 كلغ وطول 127 سم محتلا المركز الثالث. ونجح عيسى درويش أيضا في تصدر منافسات فئة الكنعد (كينيغ فيش) بعد نهاية اليوم الثاني، فقدم صيدا ثمينا آخرا هو سمكة بوزن 19.95 كلغ وطول 131 سم ليقف متصدرا أيضا في هذه الفئة التي شهدت حصول جمعة خليفة النابودة على سمكة بوزن 17.45 كلغ وطول 129 سم.

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