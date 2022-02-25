مانشستر يونايتد ينسحب من عقد رعاية مع الخطوط الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 فبراير 2022

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة بيانًا يؤكد فيه إنهاء شراكته مع شركة ”إيروفلوت“ الروسية.



و“إيروفلوت“ هي خطوط الطيران الرسمية لمانشستر يونايتد منذ عام 2013، ويستقل الفريق طائراتها عادة لخوض المنافسات الأوروبية، لكن النادي الإنجليزي فضّل شركة أخرى للسفر إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا قبل أيام.

وتم حظر شركة الخطوط الجوية المملوكة لروسيا من المملكة المتحدة وسط العقوبات التي فرضها رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الخميس بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا .

وتم عقد رعاية الشركة ومانشستر يونايتد في 2013 وتم تجديده في 2017 مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وقال مانشستر يونايتد في بيانه: ”في ضوء الأحداث في أوكرانيا، قمنا بسحب حقوق رعاية شركة ”إيروفلوت“.

وأضاف: ”نشارك جماهيرنا مخاوفنا في جميع أنحاء العالم ونتعاطف مع المتضررين“.

وكانت صحيفة ”ميرور“ قد ذكرت أمس الخميس أن مانشستر يونايتد يستعد لإنهاء الاتفاق مع شركة ”إيروفلوت“.