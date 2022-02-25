شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى استعداداته لمواجهة صن داونز فى دورى الأبطال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى على فيس بوك جانبا من المران الختامى للفريق استعداداً لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، والمقرر لها التاسعة مساء غد السبت فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فى لقاء يسعى من خلاله المارد الأحمر لتحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة.

الأهلي تعادل سلبيًا فى الجولة السابقة من دور المجموعات مع الهلال السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، وحقق صن داونز النتيجة ذاتها أمام المريخ، يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تساوى المريخ مع الأهلي والهلال السوداني عند رصيد نقطة واحدة، وتأجلت مباراة الأهلى والمريخ في الجولة الأولى بسبب انشغال المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

ويسعى الجهاز الفني لتحفيظ لاعبيه خطة إسقاط صن داونز لتحقيق الفوز الأول في المجموعة وتخطي هذه العقبة الصعبة في مشوار حامل اللقب نحو التتويج بالبطولة للموسم الثالث على التوالي.