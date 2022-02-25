7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 25 / 2 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يرسل نتائج فحوصات بدر بانون لـفيفا لتحديد موعد عودته للملاعب، والزمالك يتلقى تأكيدا من بن شرقي بعدم التوقيع لنادٍ خارجى واستعداده للتجديد.

الزمالك يتلقى تأكيدا من بن شرقي بعدم التوقيع لنادٍ خارجى واستعداده للتجديد

تلقى مسئولو نادى الزمالك تأكيدات من أشرف بن شرقي، نجم هجوم الفريق، بعدم التوقيع بشكل رسمي لأى نادٍ خارجي، كما تردد، لكنه فى الوقت ذاته لم ينف اتفاقه الشفهى مع أحد الأندية الخليجية، معلقاً خلال حديثه مع مسئولي الفريق الأبيض، "هناك تفاوض بالفعل مع أحد الأندية ولكنى لم أوقع على أى أوراق رسمية".

الأهلي يرسل نتائج فحوصات بدر بانون لـفيفا لتحديد موعد عودته للملاعب

خضع المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي ومنتخب أسود الأطلسي، لعدد من الفحوصات وأشعة رنين مغناطيسي دقيقة على القلب، لتحديد موعد عودته للملاعب بعد إصابته بمضاعفات فى القلب عقب تعافيه من فيروس كورونا.

حقيقة عرض الزمالك للتعاقد مع معين الشعباني لتدريب الفريق الأبيض

كشف مصدر مقرب من معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، أن التونسي يركز في الوقت الحالي مع الفريق البورسعيدي، على الرغم من تلقيه عدداً من العروض المغرية في الفترة الأخيرة بعد النتائج المميزة التي قدمها مع أبناء بورسعيد.

تعرف على عقوبات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز

أصدرت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز طبقًا للائحة العقوبات، والتي جاء أبرزها معاقبة حارس مرمى إيسترن كومبانى بـ 25 الف جنيه بسبب الزى الخاص.

الجبلاية تؤكد عدم تلقى خطاب بإيقاف قيد فاركو بسبب قضية سيف تيرى

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد لم يتلق أى خطابات رسمية من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" يقضي بإيقاف نادى فاركو عن القيد خلال فترتى الانتقالات القادمتين فى ملف قضية السوداني سيف تيرى لاعب الفريق، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لم يصل لهم أى خطاب بهذا المعني.

تعرف على غيابات الأهلي أمام صن داونز فى دورى الأبطال غداً وحكم المباراة