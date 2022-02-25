شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الزمالك فى 21 مباراة أمام الأندية المغربية قبل مباراة الوداد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة عربية من العيار الثقيل تشهدها المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي وضيفه الزمالك، حيث يحتل البطل المغربى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة عن الزمالك فى مواجهة تكتيكية مثيرة بين وليد الركراكي مدرب الوداد والفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

ويحتاج الفريقان لتحقيق الفوز فى ظل مواجهة أنجولية خالصة، تشهدها الجولة بين بترو أتلتيكو وساجرادا، ويبدو بترو أتلتيكو مفاجأة المجموعة بعدما حصد 4 نقاط في الجولتين الماضيتين.

تاريخ مواجهات الزمالك مع الفرق المغربية

ويملك الزمالك تاريخاً حافلا أمام الفرق المغربية فى البطولات الأفريقية، فقد واجه الفارس الأبيض أندية المغرب فى 21 مباراة حقق الفوز فى 13 مواجهة وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر ثلاث مباريات.

المواجهة الأولى والأخيرة بين الزمالك وأندية المغرب

بدأ الزمالك مواجهاته أمام الفرق المغربية ضد الجيش الملكي في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1985، ففاز الأبيض ذهابا 2-0، وخسر إيابا بالنتيجة نفسها، قبل أن تحسم ركلات الترجيح تأهل الفريق العسكري للنهائي.

وكانت آخر مواجهة بين الزمالك وفرق المغرب أمام الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020. وفاز الزمالك ذهابا وإيابا: 0-1 في المغرب، ثم 3-1 باستاد القاهرة.