رئيس الأولمبى يكشف سبب تجميد ماحدة الهلباوى والأخيرة ترد: هجيب حقى بالقانون

القاهرة - سامية سيد - مازال قرار مجلس إدارة النادي الأولمبى برئاسة ناصر الشاذلى بإيقاف نائب رئيس النادى ماجدة الهلباوى يفرض نفسه على سطح الأحداث الكروية في النادي السكندري العريق وربما خارجه، خاصة أن قرار الإيقاف أحدث ردود أفعال قوية.

وقال الأولمبي في بيانه وقراره الرسمي، إنه تم إيقاف ماجدة الهلباوي وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات المختصه بالقرار الذي جاء بأغلبية التصويت، وجاء في نص البيان: إرساء لمبادئ القانون وإعمالاً لمصلحة النادى ولمبدأ الأولمبي أولاً وحفاظاً على استقرار النادى وأمل الصعود ومنع شق صف الأعضاء .. قرر مجلس الادارة بالإجماع تطبيق نص المادة 57 من لائحة النظام الأساسى للنادى الأولمبى المصرى وقف نشاط السيده ماجدة عباس أمين الهلباوى "نائب الرئيس" داخل مجلس إدارة النادى وذلك لحين عرض إسقاط عضويتها على الجمعيه العموميه غير العادية وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 71 لسنة 2017 .

من جانبه، قال ناصر الشاذلي أن قرار التجميد جاء عقب قيام ماجدة الهلباوى بتحرير عدة محاضر فى أقسام الشرطة ضد رئيس النادى باتهامات وصفها الشاذلى بأنها باطلة فى واقعة تعد الأولى فى تاريخ النادى الأولمبى واستشهد الشاذلى بأعضاء المجلس والذى أقر بعدم صحة تلك الاتهامات.

وأكد ناصر الشاذلى، أن ماجدة الهلباوي لديها قضية بها حكم نهائى ولا يوجد به طعن وبالتالى لا يجوز استمرارها فى عضوية المجلس، قائلا: إن من شروط الترشح أن يكون عضو المجلس ليس عليه أى أحكام قضائية ولو بعد تعينه.

وأوضح الشاذلى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قرار مجلس الإدارة نهائى ولا رجعة فيه نظرا لحالة الاستقرار التى يعيشها النادى منذ توليه مسئولية النادى، وأبدى الشاذلى دهشته من تصرفات الهلباوى وقال إنها تخطت كل الحدود.

من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة الهلباوى، أن قرار تجميد نشاطها في النادي الأولمبي والذي أصدره مجلس إدارة النادي "غير قانوني" ، مشيرة إلى أن المادة التى استند عليها القرار لا تطبق علي ما أثير من جانب المجلس ، وأضافت الهلباوي : سأتخذ جميع الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقي والرد سيكون قانوني وبالمستندات.

وأرجعت نائب رئيس النادي الأولمبي قيامها بتحرير محضر ضد رئيس النادي في قسم الشرطة ، بسبب قيامه بسبّها وتوجيه ألفاظ لها يُعاقب عليها القانون .

وأوضحت ماجدة الهلباوي أن رئيس النادي قرر إيقافها لأنها استفسرت من اللجنة الأولمبية المصرية حول عدم قانونية وجود مكتب تنفيذي للنادي وهو ما أعتبره رئيس النادي "إهانة" له رغم أنني أعتبرته تصرف عادي .

وتابعت : مجلس الإدارة وافق علي منتدى المرأة بالنادي في جلسته الأولي وفي الجلسة الممتده تم إلغاء القرار الي جانب تعيينات جديدة في النادي رغم عدم حصول المدربين علي رواتبهم منذ 3 اشهر كما أن هناك وقائع كثيرة بها مخالفات داخل الأولمبي منها بيع لاعبين وإهدار مال عام مثل واقعة اللاعب أحمد اوكسي الذي تم بيعه مقابل 300 ألف جنيه في عهد لمجلس الحالي رغم أنه كان من الممكن بيع اللاعب مقابل مليون جنيه قبل ذلك.

وواصل الهلباوي تصريحاتها لليوم السابع : رئيس النادي قام كذلك بتعيين مستشار قانوني دون علمي ،ولم يتم إخطارى بموعد جلسات مجلس الإدارة علماً بأن القانون يؤكد ضرورة إخطار عضو مجلس الإدارة قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع ومعه جدول الأعمال .

واستطردت نائب رئيس النادي : هناك مخالفة أخرى تتمثل في قبول تبرع تسلمه القائم بأعمال مدير النادي عاصم زغلول قيمته ٦٢ الف جنيه تم توزيعها علي اللاعبين دون اخطار الجهة الإدارية ولم يدخل هذا التبرع خزينة النادي بل أن الأخير أخرج إيصال بـ ١٠ الاف جنيها فقط ، كما تم إسناد عملية تطوير حديقة الاطفال لأحدى الشركات بالأمر المباشر دون أن تكون هناك مناقصة بين الشركات للفوز بهذه العملية .