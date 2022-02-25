شكرا لقرائتكم خبر عن خطة موسيمانى لعودة بيرسى تاو لتشكيل الأهلى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على وضع لاعبه الجنوب أفريقى بيرسى تاو على دكة البدلاء فى مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولى، ويميل موسيمانى للاستفادة من قدرات بيرسى تاو فى جزء من المباراة وليس من بدايتها بعد تعافيه من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية التى أبعدته عن مباريات المارد الأحمر طوال الفترة الماضية.

ويخشى الجهاز الفنى للنادى الأهلى من الدفع باللاعب أساسياً بشكل قد يتسبب فى تجدد الإصابة، لاسيما أن المباراة صعبة وربما تشهد التحامات قوية بين لاعبى الفريقين بحثاً عن الثلاث نقاط فى سباق حسم صدارة المجموعة، لذا يفضل موسيمانى الدفع باللاعب بشكل تدريجى لحين التأكد من استعادة فورمته الفنية والبدنية بشكل كامل قبل العودة للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر.

وإجمالا شارك بيرسى تاو مع الأهلى فى 8 مباريات بإجمالى 635 دقيقة سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفا آخر فى انطلاقة نموذجية للنجم الجنوب أفريقى الذى انتقل للمارد الأحمر مطلع الموسم الجارى قادماً من برايتون الإنجليزى لمدة أربعة مواسم.

ويتصدر الجنوب أفريقى بيرسى تاو قائمة هدافى الأهلى والدوري بشكل عام برصيد 5 أهداف، بالتساوى مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذى سجل نفس العدد من الأهداف ولكن جميعها من ركلات جزاء، ويحل التونسى على معلول الظهير الايسر للأهلى ثالثاً برصيد 4 أهداف.

ويلعب تاو 27 عامًا في مركزى المهاجم وصانع الألعاب وسبق له اللعب في صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة، بيتسو موسيماني، في الفترة من 2013 إلى 2018.

وانضم الجنوب أفريقي إلى برايتون قبل 3 سنوات لكنه لم يشارك سوى في 23 مباراة وسجل 6 أهداف في حين أنه تمت إعارته 3 مرات إلى رويال يونيون، كلوب بروج وأندرلخت وجميعها في بلجيكا.