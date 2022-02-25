شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تودع بطولة الرانك الدولى للمصارعة بعد الخسارة من لاعبة كازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة منافسات بطولة الرانك الدولى التى تقام بتركيا وتستمر حتى 28 فبراير الجارى، بعد الخسارة فى ربع النهائى أمام منافساتها لاعبة كازاخستان جوليماريا

وخسرت سمر حمزة أمام جوليماريا لاعبة كازاخستان فى ربع نهائى الرانك بنتيجة 10\4 ، وكانت سمر تنتظر نتيجة منافستها، وحال فوزها وصعودها للنهائى كانت ستنافس سمر على برونزية البطولة، ولكنها خسرت أمام لاعبة كازاخستان وودعت البطولة.

وفازت سمر فى المباراة الأولى بدور الثمانية أمام لاعبة الهند جوشران، وتأهلت لربع النهائى، لكن خسرت من لاعبة كازاخستان.

وكانت سمر حمزة قد غادرت إلى تركيا أمس الأول، برفقة محمد طلبة المدرب الخاص بها، حيث يتحمل اتحاد اللعبة الإقامة والطيران ومصروف الجيب، بالإضافة إلى جزء من بدل السفر.

وتوجت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم التي اقيمت بالنرويج بعد الفوز على منافستها لاعبة الهند، بمباراة البرونزية .

ميدالية سمر تعد الأولى لمصر منذ آخر ميدالية تحققت عن طريق محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006 ، وهى ذهبية بطولة العالم أى انها جاءت بعد غياب 15 عاما عن التتويج ببطولات العالم.