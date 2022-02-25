شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي وصن داونز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد ظهر اليوم، الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء، حضر الاجتماع من جانب الأهلي كل من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ووائل محمد، الإداريان بالفريق، بالإضافة إلى الجهاز الإداري لفريق صن داونز وممثلي الاتحاد الأفريقي، ومراقب المباراة.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدى النادي الأهلي زيه التقليدي خلال المباراة والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وموعد انطلاق عمليات الإحماء.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز فى التاسعة مساء غدٍ السبت باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وكان الأهلي قد تعادل بدون أهداف مع الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة.



الاجتماع الفني لمباراة الاهلي وصن داونز