شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والوداد المغربي غداً فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 24 ساعة تفصل الزمالك عن مباراته المهمة أمام فريق الوداد المغربي بملعب الأخير في دوري أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يترقبها الكثيرون فى الشارع الكروي المصري والعربي، لأنها مهمة للفريق الأبيض الذى تعادل فى أول جولتين بدور المجموعات.. في التقرير التالى نلقى الضوء على أهم التساؤلات والمعلومات الخاصة بمباراة الزمالك والوداد وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك والوداد؟

ج: يلتقي الزمالك مع الوداد على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى التاسعة مساء غد، السبت، بتوقيت القاهرة، فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة فى دورى أبطال أفريقيا.

س: ماذا عن قائمة الزمالك لمواجهة الزمالك؟

ج: ضمت بعثة الزمالك 27 لاعباً وهم:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح _حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق. -حسام عبد المجيد. خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف وسيف جعفر.

س: وماذا عن أسعار تذاكر مباراة الزمالك والوداد المغربي؟

ج: موقع "lesport360" المغربي كشف عن أسعار تذاكر المباراة وتم تحديد ثمن تذاكر المدرجات المكشوفة بـ30 درهما، والمدرجات غير المكشوفة بـ 50 درهما، أما المنصة الشرفية فحدد لها 500 درهم مغربي.

س: ما هو موقف الزمالك في المجموعة؟

ج: يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين بعد التعادل مع بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين في الجولتين الأولى والثانية، بينما يحتل الوداد المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف بترو أتلتيكو المتصدر برصيد 4 نقاط، في حين تذيل ساجرادا المجموعة بنقطة وحيدة.