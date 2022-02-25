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روسيا ترفض قرار يويفا بنقل نهائي دوري الأبطال إلى باريس

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

رفض ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرار الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بنقل نهائي من مدينة سان بطرسبرج الروسية.

وكان يويفا قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة عقب اجتماع للجنة التنفيذية، جرى الترتيب له على عجل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، نقل المباراة النهائية لدوري الأبطال المقررة في 28 مايو المقبل من سان بطرسبرج إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنها تعتقد أن ديوكوف والأوكراني أندري بافلكو عضوي اللجنة التنفيذية، كانا ضمن الحضور في الاجتماع.

ونقل الاتحاد الروسي لكرة القدم عن ديوكوف قوله إن القرار "جرى إملاؤه لأسباب سياسية" وإنه "نظرا لتمسك الاتحاد الروسي لكرة القدم بمبدأ إبعاد عن السياسة، لا يمكنه تأييد هذا القرار."

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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