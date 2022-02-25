قرعة دوري المؤتمر الأوروبي.. ليستر يواجه رين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أوقعت قرعة دور الـ16 ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، التي أٌجريت اليوم الجمعة، فريق ليستر سيتي الإنجليزي، في مواجهة فريق رين الفرنسي، بينما تستمر مغامرة فريق بودو/جليمت النرويجي، عندما يواجه ألكمار.

وسيلعب فريق ليستر، بقيادة المدير الفني برندان روجرز، على أرضه مباراة الذهاب يوم 10 مارس ثم يزور فرنسا بعدها باسبوع لخوض مباراة الإياب.

في المقابل لعب فريق بودو/جليمت النرويجي 16 مباراة أوروبية هذا الموسم للوصول لهذه المرحلة وأوقعته القرعة في مواجهة ألكمار، أحد الأندية الهولندية الأربعة المتبقية بالبطولة.

ويستضيف فريق أيندهوفن، بطل أوروبا سابقا، فريق كوبنهاجن، فيما يلعب فينورد مع بارتيزان بلجراد، ويلتقي فيتيسه مع روما.

وفي بقية المباريات يلتقي مارسيليا مع بازل، وباوك مع جينت، وسلافيا براغ مع لاسك.

وتقام المباراة النهائية يوم 25 مايو المقبل في تيرانا، عاصمة ألبانيا.