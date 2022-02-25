تحديد 40 ألف مشجع لمباراة الوداد والزمالك بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن محمد الجواهري، المدير العام لشركة "كازا إفنت" المنظمة لدخول الجمهور لملاعب الكرة في المغرب، السماح بحضور 40 ألف متفرج لمباراة الوداد والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك ضد الوداد غدا السبت في الدار البيضاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وكان مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كشف لـ"الخليج 365" أمس الخميس أنه الوداد حصل على موافقات أمنية بحضور 80% من سعة الإستاد في مواجهة الزمالك.

وقال محمد الجواهري، في تصريحات لصحيفة "le360" المغربية في نسختها الفرنسية: "سيتم السماح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة الوداد والزمالك، و35 ألف مشجع لمباراة الرجاء وحوريا".

ومن المقرر إقامة مباراة الرجاء أمام حوريا كوناكري الغيني مساء اليوم الجمعة على نفس الملعب (المركب الرياضي محمد الخامس) في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.

وأضاف الجواهري أنه لا يشترط على المشجعين الحصول على بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا لحضور المباراة، لكنه أكد في الوقت ذاته على ضرورة ارتداء القناع الصحي (الكمامة الطبية).

وكان نادي الوداد أعلن في بيان رسمي تحديد 30 درهما لثمن تذاكر المدرجات المكشوفة، و50 درهما للمدرجات غير المكشوفة، أما المنصة الشرفية فتحدد لها 500 درهم.

ويأمل الزمالك في تحقيق فوزه الأول في مجموعات دوري الأبطال على الوداد بالمغرب، بعد أن تعادل في أول جولتين مع فريقي بترو أتلتيكو وساجرادا إسبيرانسا.

الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما يأتي الوداد ثانيا بثلاث نقاط، ويتصدر بترو أتلتيكو برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا بنقطة واحدة.