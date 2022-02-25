الكرة في أوكرانيا (1).. مدينة بطل الدوري تحصل على دعم بوتين!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء يوم الثلاثاء الماضي، عبر كلمة مُتلفزة اعتراف بلاده بمنطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك"، كجمهورتين مستقلتين عن أوكرانيا، بجانب توقيع اتفاقيات تعاون وصداقة مع الدولتين الجديدتين، مُطالبًا البرلمان في بلاده بدعم قراره بالاعتراف باستقلالهما.

خبر قد لايكون مثار اهتمامك كشخص يضع كرة القدم على قائمة اهتماماته، ولكن انتماء نادي شاختار دونيتسك، لأحد الجمهوريتين المُعترف بهما من روسيا قد يجعل الأمر مُحط اهتمامك.

الخليج 365 يستعرض عبر سلسلة تحمل اسم "الكرة في أوكرانيا"، ستُنشر تباعًا بداية من اليوم الجمعة، تزامنًا مع الأوضاع الجارية، أوضاع الكرة في البلد التي تواجه غزوًا روسيًا وتاريخها كرويًا.

تطور الأحداث خلال الساعات الماضية وغزو روسيا لأوكرانيا، دفع رابطة الدوري الأوكراني لكرة القدم؛ لاتخاذ قرارًا بتعليق المسابقة التي أُقيمت منها 18 جولة جعلت من الفريق الذي ينتمي لمنطقة دونيتسك متصدرًا لجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ومنافسه على لقب الدوري في الألفية الثالثة، نادي العاصمة الأوكرانية، دينامو كييف.

نادي شاختار الذي حصل على 13 دوري أوكراني ومثلهما من مسابقة الكأس، نشر صورة لعلم دولة أوكرانيا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الخميس، مُذيلاً إياها بتعليق:"سنبقى"، في إشارة من النادي الذي مثّل أوكرانيا في النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا وتذيله مجموعته، إلى استمراره بالدوري الأوكراني.

جمهوريتا دونيتسك ولوهانسك سبق وأعلن استقلالهما بعد عملية تصوية شعبية بهما في عام 2014 ولكن دون اعتراف دولي وخلال هذه الفترة كانت العلاقة بين روسيا وأوكرانيا متوترة على خلفية رغبة الدولة الأولى في السيطرة على جزيرة القرم فقرر القائمون على نادي شاختار ترك مدينة دونيتسك وملعبه "Donbass Arena"؛ لتضرره إثر سقوط بعض القذائف عليه وانتقل غرباً إلى مدينة لفيف بملعبLviv Arena، ثم عاد في 2017 إلى ملعب "ميتاليست" في الشمال الغربي لدونيتسك، قبل الانتقال إلى "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي" في العاصمة الأوكرانية، كييف.

وظلّ شاختار، الذي يحمل لواء بلاده في دوري أبطال أوروبا بالسنوات الماضية، يُنافس في البطولات المحلية بأوكرانيا؛ فحصل على بطولة الدوري بمواسم مواسم 2019/2020، 2018/2019، 2017/2018، 2017/2016، فيما حل ثانيًا في المواسم الأخرى التي تلقت استقلال مدينته في 2014.