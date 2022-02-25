مصدر لمصراوي: أبو جبل لم يوقع مع النصر السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

نفى مصدر مقرب من محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، كل ما أثير مؤخرا عن توقيعه مع نادي النصر السعودي.

وكانت تقارير صحيفة سعودية قالت إن نادي النصر السعودي اقترب من ضم أبو جبل مقابل 7 ملايين ريال، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

لكن مصدر مقرب من أبو جبل -رفض الكشف عن هويته-، نفى في تصريحات لمصراوي توقيع حارس الزمالك ومنتخب مصر مع النصر، مشيرا إلى أن كل ما يتم نشره في هذا الصدد ليس له أساس من الصحة.

وأكد المصدر أن أبو جبل لا يزال حتى الآن لم يحسم خطوته المقبلة، سواء بالتجديد مع الزمالك، أو الرحيل إلى ناد آخر.