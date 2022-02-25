لقاء معتاد.. 8 أرقام تاريخية عن صدام الأهلي وصنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لقاء مكرر سيجمع بين الأهلي ومنافسه صنداونز الجنوب إفريقي حين يلتقي الفريقان مجددا في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى للمسابقة القارية.

وكان الأهلي حامل اللقب تواجه مع صنداونز خلال الثلاث النسخ الماضية في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، ونجح المارد الأحمر في تخطيه خلال المناسبتين الماضيتين، ليواصل مشواره في البطولتين بحصد اللقب الإفريقي للمرة التاسعة والعاشرة في تاريخه.

وفي المواجهة الرابعة على التوالي بين الفريقين في دوري أبطال إفريقيا غدا السبت، سيسعى الأهلي لمواصلة تفوقه في أول مباراة يخوضها على ملعبه في مرحلة المجموعات هذا الموسم، بعد تأجيل مباراته أمام المريخ السوداني في الجولة الأولى لمشاركته بكأس العالم للأندية.

ويمتلك الأهلي أفضلية تاريخية في مواجهاته أمام صنداونز، حيث التقى مع بطل إفريقيا 2016 في عشر مباريات جميعها في دوري أبطال إفريقيا، ليحقق الفوز في خمس مباريات مقابل أربعة تعادلات فيما تلقى هزيمة وحيدة كانت في بريتوريا بالخماسية التاريخية.

ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الأهلي بفريق صنداونز:

- سجل لاعبو الأهلي في شباك صنداونز 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه عشرة أهداف، وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة الحالي، صاحب أول أهداف الأهلي في مرمى صنداونز، فيما كان ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأحمر، صاحب آخر الأهداف.

- خالد بيبو، مهاجم الأهلي الأسبق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الأهلي وصنداونز برصيد ثلاثة أهداف، بعدما سجل هاتريك في إياب نهائي دوري الأبطال نسخة 2001.

- أبرز نتائج صنداونز في دوري أبطال إفريقيا تتمثل في الفوز بلقب البطولة مرة واحدة عام 2016، وخسارة نهائي دوري الأبطال 2001 أمام الأهلي.

- المباراة الأولى بين الفريقين، كانت في جنوب إفريقيا في ذهاب نهائي دوري الأبطال نسخة 2001، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، وكان سيد عبدالحفيظ، صاحب هدف التعادل للأهلي، وفي مباراة الإياب بالقاهرة، فاز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها خالد بيبو "هاتريك".

- التقى الفريقان مجددًا في نسخة البطولة عام 2007، وتحديدًا في الدور ثمن النهائي، حيث أقيمت مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، وانتهت بنتيجة التعادل 2-2، سجل للأهلي كل من: محمد بركات، وأمادو فلافيو، وفي مباراة الإياب، فاز الأهلي بنتيجة 2-صفر، عن طريق شادي محمد، ومحمد أبو تريكة.

- نسخة 2019 شهدت أول مواجهة بين الفريقين لحساب الدور ربع النهائي، وانتهت مباراة الذهاب بفوزٍ لصنداونز هو الوحيد له على حساب الأهلي بنتيجة 5-0، وعاد الأهلي في الإياب بتحقيق الفوز بهدف دون رد، وهو الفوز الذي لم يكن كافيًا لمرور بطل إفريقيا إلى نصف النهائي.

- التقى الفريقان مجددًا في النسخة قبل الماضية من دوري أبطال إفريقيا 2020 في ربع النهائي، وحقق الأهلي الفوز بهدفين دون رد سجلهما علي معلول في مواجهة الذهاب، فيما حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة لقاء الإياب حيث سجل ليبوهانج مابوي لاعب الفريق الجنوب إفريقي بالخطأ في مرماه، ليتأهل الأهلي إلى نصف النهائي متفوقا بنتيجة (3-1) في المجموع.

- للمرة الثالثة على التوالي أوقعت القرعة النادي الأهلي في مواجهة صنداونز بربع النهائي، وتمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز على ملعبه ذهابا بثنائية نظيفة من توقيع طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، فيما حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة اللقاء الأخير في شهر مايو الماضي، وسجل ياسر إبراهيم هدف الأحمر، ليشق الأهلي طريقه إلى المربع الذهبي ومنه إلى اللقب العاشر في تاريخه.