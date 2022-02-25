خاص- رئيس هيئة ستاد القاهرة يكشف حقيقة استضافة مباريات الأهلي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي أنه لم يتلقى أي خطابات باستضافة مباريات الأهلي المتبقية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال درويش في تصريحات خاصة لمصراوي: "باستثناء مباراة صنداونز غدًا، لم نتلقى خطابًا، باستكمال الأهلي مبارياته على ستاد القاهرة".

ويستضيف ستاد القاهرة، مباراة الأهلي مع نظيره صنداونز التي من المقرر لها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: "رغم أن ستاد القاهرة هو ملعب الزمالك في مبارياته المحلية والأفريقية، إلا أننا لا نستطيع أن نرفض أي طلب للأهلي لأنه يخوض مبارياته الأفريقية ممثلًا عن مصر، حاله كحال الزمالك، هي مهمة قومية".

وعن مباراة منتخب مصر ونظيره السنغالي في التصفيات النهائية الممؤهلة لكأس العالم بقطر، أكد رويش: "نستعد بقوة من الآن لمباراة مصر المصيرية مع السنغال ولدينا استعداد لاستقبال أي عدد من الجماهير حتي لو وصل إلى ٧٠ ألف متفرج".

واختتم تصريحاته قائلًا: "نعمل من الآن على أن تخرج المباراة بشكل محترم ومحترف أكثر من منافسات أمم أفريقيا ٢٠١٩ التي استضافتها مصر".