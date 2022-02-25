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قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي.. برشلونة يواجه جالاتا سراي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام الدين جمال:

أقيمت اليوم الجمعة قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، التي أسفرت عن عدة مواجهات قوية، يأتي على رأسها صدام مع جالاتا سراي.

وكان أمس الخميس شهد إقامة إياب الملحق الذي جمع الأندية التي احتلت المركز الثالث في مجموعات ، وأصحاب الوصافة في مجموعات الدوري الأوروبي، وأسفر عن تأهل 8 أندية لملاقاة أصحاب الصدارة في مجموعات "اليوروباليج"، في ثمن النهائي.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

برشلونة × جالاتا سراي

رينجرز × النجم الأحمر

سبورتنج براجا × موناكو

بورتو × أولمبيك ليون

أتالانتا × باير ليفركوزن

إشبيلية × وست هام يونايتد

لايبزيج × سبارتاك موسكو

ريال بيتيس × أينتراخت فرانكفورت

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يوم 10 مارس المقبل، فيما يقام الإياب يوم 17 من نفس الشهر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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