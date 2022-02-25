باريس تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلاً من سان بطرسبورغ الروسية

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نقل نهائي مباراة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من مدينة سانت بطرسبورغ الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس.



ويأتي القرار في اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد، بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.



وقرر الاتحاد إجراء المباراة النهائية في 28 مايو/أيار القادم في ملعب فرنسا بالعاصمة باريس.



كما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة لقدم، نقل مباريات الأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية إلى ملاعب محايدة في البطولات التي يشرف عليها.