مدرب الوداد: الزمالك فريق كبير ومدجج بالنجوم ومواجهته صعبة

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد الركراكى، المدير الفنى لفريق الوداد المغربى، أن مواجهة الزمالك فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ستكون صعبة، خاصة أن الزمالك فريق كبير ويضم عددا من النجوم منهم من هم بمنتخب مصر ومنهم محترفون مميزون .

وأضاف الركراكى، فى المؤتمر الصحفى لمباراة الفريقين، أن الوداد سيكون جاهزاً للقاء، واستعد جيدا للمبارة المقرر لها غدا السبت .

وأشار المدير الفنى للفريق المغربى إلى أن مباراة غدا ستحدد بشكل كبير الخطوات القادمة للفريقين فى المجموعة، متمنياً أن يستغل الوداد إقامة المباراة على أرضه ووسط جمهوره .

ويحل فريق الزمالك ضيفاً على الوداد البيضاوى المغربى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى التاسعة مساء غد السبت على ملعب المركب الرياضى محمد الخامس.

وحقق الوداد الفوز فى اللقاء الأول أمام نظيره نادى ساجرادا اسبيرانسا بثلاثية نظيفة، وفى اللقاء الثانى تلقى الوداد خسارة أمام نظيره بيترو أتلتيكو الانجولى بهدفين مقابل هدف وحيد.

وخاض نادى الزمالك لقاءين فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، تعادل فى اللقاء الأول أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولى بهدفين مقابل هدفين على استاد القاهرة الدولي، وفى اللقاء الثانى تعادل الزمالك سلبياً أمام نظيره نادى ساجرادا اسبيرانسا فى أنجولا.