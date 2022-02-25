شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تؤكد عدم تلقى خطاب بإيقاف قيد فاركو بسبب قضية سيف تيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد لم يتلق أى خطابات رسمية من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" يقضي بإيقاف نادى فاركو عن القيد خلال فترتى الانتقالات القادمتين فى ملف قضية السوداني سيف تيرى لاعب الفريق، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لم يصل لهم أى خطاب بهذا المعني.

من جانبهم، أكد مسئولو فاركو أن الحكم الصادر لصالح نادى المريخ فى قضية سيف تيري بإيقاف اللاعب 4 أشهر وتغريم النادى 500 ألف دولار هو حكم مبدئي فى درجة التقاضي الأولى، مشددين على أن هناك أكثر من درجة تقاضٍ أخرى وقد يتم إلغاء العقوبة بالكامل أو تخفيفها، وأضاف مسئولو فاركو أنه لا يوجد أي قرار بإيقاف قيد النادي مؤكدين أن الإيقاف هو عقوبة عدم دفع الغرامة حال تأكيدها وهو ما لن يحدث في كل الأحوال.

وانضم سيف تيري إلى صفوف فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 3 سنوات قادمًا من صفوف نادى المريخ السوداني، وأجرى سيف تيرى جراحة الرباط الصليبي مؤخراً بعد الإصابة التى تعرض لها مع منتخب بلاده أثناء مباراة منتخب المغرب فى الجولة الخامسة عن المجموعة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وعاد سيف تيرى إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي بمعرفة الجهاز الطبي لفاركو، وتلقى اللاعب دعم ومساندة جميع زملائه، كما حرص مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق على الاجتماع معه للتعرف على تفاصيل إصابته ودعمه معنوياً حتى يستعيد فورمته الفنية والبدنية في أسرع وقت.