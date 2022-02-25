شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم موسيمانى فى 332 مباراة مع صن داونز قبل موقعة الأهلي غدا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الأهلي نظيره صن داونز، فى مباراة مهمة وقوية ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء السبت، ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة الهلال والمريخ من السودان، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب أفريقي.

الأهلي سقط فى فخ التعادل فى أولى مبارياته أمام الهلال، وتأجلت مباراته أمام المريخ بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية، ويطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام صن داونز للاقتراب من التأهل للدور القادم في حملته للحفاظ على لقبه.

على الجانب الآخر صن داونز تغلب على الهلال في أولى المباريات وتعادل مع المريخ، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي خارج أرضه، للبقاء على صدارة المجموعة الأولى .

وقاد موسيماني صن داونز فى 332 مباراة بكافة المنافسات، محققاً الانتصار في 187 مباراة، والتعادل في 78 لقاء، والهزيمة في 67 مواجهة .

وحصل صن داونز تحت قيادة موسيماني على خمسة ألقاب للدوري الجنوب أفريقي مواسم «2013 - 2014 ، 2015 - 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2018 - 2019 ، 2019 - 2020 ".

كما حصل الفريق تحت قيادته على لقبين لبطولة الكأس المحلي مواسم «2015 - 2016 ، 2019 - 2020 " ، إصافة إلى لقب كأس «نيد بنك» الجنوب إفريقي موسم 2014 - 2015.

وعلى المستوى القاري حصد صن داونز لقب بطولة دوري الأبطال الإفريقي للمرة الأولى في تاريخ النادي على حساب فريق الزمالك عام 2016 ، كما تمكن من حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب مازيمبي الكونغولي عام 2017.