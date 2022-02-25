شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يحذر نجوم الإسماعيلى من الاستهتار بقرارات الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حمد إبراهيم، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى ، لاعبيه من الاستهتار بقرارات عودة الانضباط لفريق الكرة، مشدداً على توقيع عقوبات مغلظة على أى لاعب يثبت عدم تنفيذه لهذه القرارات، وأصدر حمد إبراهيم عدة قرارات على لاعبيه وذلك بعد مران الفريق الذي أقيم أمس علي ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية ضمن برنامجه الإعدادي لمنافسات الدوري العام.

يأتي ذلك من أجل فرض الانضباط والالتزام على لاعبيه سعيًا وراء تحسين وضع الفريق الذي لا يليق باسمه وشعبيته الكبيرة داخل وخارج مصر.

وقرر المدير الفني للدراويش اعتبار الفريق فى معسكر مفتوح بداية من أمس بالإضافة إلى منع اللاعبين تمامًا من التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما قرر منع تصوير التدريبات الجماعية نهائيًا والاكتفاء بالأخبار من خلال المركز الإعلامي مشددًا أنه من يخالف ذلك سيتم تطبيق العقوبة المناسبة عليه.

جدير بالذكر أن الدراويش بدأ استعداداته لملاقاة مصر المقاصة يوم 1 مارس المقبل على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة لحساب الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري المحلي.