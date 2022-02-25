شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب على ملعب الرجاء استعدادا لمواجهة الوداد المغربى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الختامي لمواجهة الوداد فى السادسة مساءً على ملعب نادي الرجاء المغربي، ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها غدا السبت فى التاسعة مساءً على استاد المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الزمالك إلى إلى المغرب الأربعاء الماضي، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة، ويرافقها اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه .

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه – سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.