شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة موسيمانى تلمح لتجديد عقده وتدعم الأهلى قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت مويرا ثلاجالى، زوجة ووكيل أعمال الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأهلى، على دعم الفريق قبل مواجهة الغد أمام صن داونز، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، متمنية حظًا موفقًا للفريق، مؤكدة أن الأهلى أكبر من أى شخص.

ونشرت مويرا صورًا لها بقميص المارد الأحمر على موقع "إنستجرام" وصحبتها بتعليق، "حظاً موفقاً لنادى القرن، الرئيس، ومجلس الإدارة، والجهاز الفنى، واللاعبين، وجميع المشجعين، الأهلى أكبر من أى شخص".





ويختتم فريق الأهلى بقيادة موسيمانى، استعداداته اليوم الجمعة، لمواجهة نظيره صن دوانز بطل جنوب أفريقيا والمقرر لها التاسعة مساء غداً السبت فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى لقاء يسعى من خلاله المارد الأحمر إلى الفوز وانتزاع صدارة مجموعته.

ويسعى الجهاز الفنى لتحفيظ لاعبيه خطة اسقاط صن داونز لتحقيق الفوز الأول فى المجموعة وتخطى هذه العقبة الصعبة فى مشوار حامل اللقب نحو التتويج بالبطولة للموسم الثالث على التوالى.

ومن المقرر أن يحفظ موسيمانى لاعبيه الجمل الفنية التى سيتم تطبيقها بما يتلاءم مع طريقة صن دوانز، بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، وكذلك التركيز فى بناء الهجمات على الثغرات الموجودة فى صفوفه، وأبرزها التصويب المباشرة على المرمى، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لاختراق دفاع بطل جنوب أفريقيا وهز شباكه.



مويرا ثلاجالى