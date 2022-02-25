شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: مواجهة صعبة والحضور الجماهيرى متعة.. وأتمنى الاستمرار بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكره بالزمالك ، أن مباراة الفريق أمام الوداد المغربي ستكون صعبة، وهناك صدام كبير جدا فى هذه المباراة، خاصة مع الحضور الجماهيرى.

وقال كارتيرون، "شرف أنك تلعب فى دورى الأبطال، مثل هذه المباريات تمثل نهائيات وسنقاتل فى المباراة من أجل الفوز، وتعديل موقف الفريق في مشوار المنافسة في دورى الأبطال".

وأشار مدرب الزمالك إلى أن الحضور الجماهيري سيكون داعماً للفريق أيضا، مؤكدا أن الكرة خلقت للجماهير والمتعة تكون أكبر بوجودهم، وسيصب ذلك فى مصلحة الزمالك، من خلال حافز الحضور الجماهيري والذى يفجر طاقات اللاعبين.

وأضاف كارتيرون، الوداد من الفرق القوية ورغم موقفه المشابهة للزمالك وخسارته فى الدورى والأبطال، فإنه من الطبيعي أن يكون منافسا صعبا وقويا فى المباراة، موضحا أنه عندما تتولى مسئولية فريق بحجم الزمالك، فأنك لابد أن تصبر على الضغوطات، وأتمنى البقاء حتى تحقيق بطولة كبيرة.