برشلونة يواجه جالاتا سراي في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام الدين جمال:

أقيمت اليوم الجمعة قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، التي أسفرت عن عدة مواجهات قوية، يأتي على رأسها صدام برشلونة مع جالاتا سراي.

وكان أمس الخميس شهد إقامة إياب الملحق الذي جمع الأندية التي احتلت المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا، وأصحاب الوصافة في مجموعات الدوري الأوروبي، وأسفر عن تأهل 8 أندية لملاقاة أصحاب الصدارة في مجموعات "اليوروباليج"، في ثمن النهائي.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

برشلونة × جالاتا سراي

رينجرز × النجم الأحمر

سبورتنج براجا × موناكو

بورتو × أولمبيك ليون

أتالانتا × باير ليفركوزن

إشبيلية × وست هام يونايتد

لايبزيج × سبارتاك موسكو

ريال بيتيس × أينتراخت فرانكفورت

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يوم 10 مارس المقبل، فيما يقام الإياب يوم 17 من نفس الشهر.