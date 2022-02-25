مسحة طبية للزمالك قبل مواجهة الوداد.. والتدريب على ملعب الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يخضع الزمالك لمسحة طبية ظهر اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع الوداد غدا السبت في التاسعة مساء على ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسيخوض الفريق مرانه الختامي لمواجهة الوداد في الساعة السادسة مساء على ملعب نادي الرجاء المغربي.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى المغرب الأربعاء الماضي استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد محمد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبوجبل، السيد عطية.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، عبد الله جمعة، محمد طارق، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر، إمام عاشور، يوسف إبراهيم "أوباما"، ماجد هاني، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أشرف بنشرقي، رزاق سيسيه، سيد نيمار.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد، حسام أشرف، سيف جعفر.