كارتيرون يتحدث عن مواجهة الوداد المغربي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة الفريق أمام الوداد المغربي ستكون صعبة خاصة بعد قرار حضور الجماهير.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الوداد المغربي، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

قال كارتيرون في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "شرف أنك تلعب في دوري الأبطال، مثل هذه المباريات تمثل نهائيات، وسنقاتل من أجل الفوز وتعديل موقف الفريق في مشوار المنافسة بالبطولة".

وأشار المدير الفني للزمالك إلى: "أعتقد أن الحضور الجماهيري سيكون داعم للزمالك أيضا فالكرة خلقت للجماهير، والمتعة تكون أكبر بوجودهم، وسيصب ذلك في مصلحتنا".

وأضاف: "الوداد من الفرق القوية بالإضافة أن موقفه في المجموعة يشبه موقف الزمالك، لذلك المباراة ستكون في غاية الصعوبة".

وتابع كارتيرون: "تم إعداد اللاعبين نفسيًا بشكل جيد وتجهيزهم ذهنيًا للقاء، فالجانب النفسي في مثل تلك الأمور يكون له دورًا كبيرًا، وسيرى الجميع النتيجة مثلما كان الوضع أمام اتليتكو والتأخر بهدفين، وبين الشوطين قمت بعملي والجميع رأى ذلك".

واختتم كارتيرون تصريحاته قائلًا: "عندما تتولى مسئولية فريق بحجم الزمالك، فأنك لابد وأن تصبر على الضغوطات، وأتمنى البقاء حتى تحقيق بطولة كبرى مع الفريق".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الوداد المغربي المركز الثاني برصيد 3 نقاط.