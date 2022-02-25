رسميا.. نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا إلى فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نقل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021/2022 المقرر إقامتها في مايو من مدينة سان بطرسبرج الروسية، بعد الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا المجاورة.

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن هجوم عسكري على أوكرانيا بعد أن اعترف سابقًا باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق البلاد، هما لوهانسك ودونيتسك.

وعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة اجتماعا استثنائيا في أعقاب التصعيد الخطير للوضع الأمني ​​في أوروبا.

قررت اللجنة التنفيذية نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سانت بطرسبرج إلى ستاد دو فرانس في مدينة سان دوني بالعاصمة باريس.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم السبت 28 مايو في تمام الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا.

وقال يويفا في بيانه: "نود أن نعرب عن الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون على دعمه الشخصي والتزامه بنقل أفضل لعبة كرة قدم للأندية الأوروبية إلى فرنسا في وقت أزمة لا مثيل لها. وبالتعاون مع الحكومة الفرنسية، سيدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل كامل جهود أصحاب المصلحة المتعددين لضمان توفير الإنقاذ للاعبي كرة القدم وعائلاتهم في أوكرانيا الذين يواجهون معاناة إنسانية وخيمة ونزوحًا".

وأضاف أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قررت أيضًا أن الأندية الروسية والأوكرانية والفرق الوطنية المتنافسة في مسابقات الاتحاد الأوروبي ستلعب مبارياتها على أرضها في ملاعب محايدة حتى إشعار آخر".

كما قررت اللجنة التنفيذية البقاء على أهبة الاستعداد لعقد المزيد من الاجتماعات الاستثنائية، على أساس منتظم ومستمر عند الاقتضاء، لإعادة تقييم الوضع القانوني والواقعي أثناء تطوره واعتماد المزيد من القرارات حسب الضرورة.