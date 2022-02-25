قبل مواجهة الزمالك.. أبرز 5 لاعبين في الوداد هذا الموسم (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يخوض الزمالك مباراة قوية أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، غدا السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يسعى للفوز بعد سقوطه في فخ التعادل في أول جولتين مع فريقي بترو أتلتيكو وساجرادا إسبيرانسا الأنجوليين، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بفارق نقطة خلف الوداد صاحب الوصافة.

ويعيش الوداد، متصدر ترتيب الدوري المغربي، أوقاتا رائعة هذا الموسم، بفضل امتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين، نستعرض فيما يلي أبرز 5 منهم.

أحمد رضا التكناوتي

التكناوتي هو الحارس الأساسي لـ"وداد الأمة" وأحد أعمدته القوية، وهو الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم بـ21 مباراة في مختلف المسابقات.

ونجح الحارس صاحب الـ25 عاما في الحفاظ على نظافة شباكه في 12 مباراة من أصل 21، فيما سكنت شباكه 17 هدفا، بواقع 0.8 هدفا لكل مباراة.

أشرف داري

المدافع المغربي الشاب هو العنصر الأكثر ثباتا في دفاع الوداد هذا الموسم، وشارك في 20 مباراة مع الفريق الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

ويتميز داري بأنه مدافع هداف، حيث أحرز 4 أهداف هذا الموسم منها هدفين في دوري الأبطال.

مؤيد اللافي

يعد الجناح الليبي من العناصر الهجومية الخطيرة التي يملكها الوداد، وهو أحد أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، بواقع 3 تمريرات في 4 مباريات.

جاي مبينزا

المهاجم الكونغولي المعار للوداد من رويال أنتويرب البلجيكي سجل 12 هدفا وصنع هدفين في 19 مباراة مع الفريق هذا الموسم.

يحيى جبران

قائد الفريق الذي يتميز بقدرته على اللعب في عدة مراكز بخلاف موقعه الأصلي كلاعب وسط دفاعي، من بينها اللعب كقلب دفاع.

كذلك يتميز جبران بمساهمته الهجومية القوية رغم تكليفه بأدوار دفاعية، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين في 20 مباراة مع الوداد هذا الموسم.